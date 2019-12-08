Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Anadolu Yıldızları-Erkiletspor: 4-1

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Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 41 gibi farklı bir skor ile geçen Anadolu Yıldızları, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Stat Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Metehan Berat Turgut xx, Barışcan Ateş xxx

Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx, Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Emre Şahin xxx, Eray Yazılıtaş ***, Mustafa Yılmaz ***, Karahan Hamurcu ***( Dk. 85 Hasan Dalkılıç x), Murat Aydın xxx ( Dk. 88 Samet Bulut x), Berat Aydemir xxx ( Dk. 88 Baran Ayar x)

Erkiletspor: Osman Gündoğdu x, Hüseyin Yalçın x, Bahadır Sarıçiçek x, Murat Dal xx, Osman Sönmez x ( Dk. 73 Eren Yurdakon x), Ömer Kaya x, Bekir Arslan x, Murat Atasever x, Yasin Dağdelen x, Okan Ateş x, Nurettin Murat x

Goller: Murat Dal Dk. 60 ( Erkiletspor) , Mustafa Yılmaz Dk. 43, 50 ve 75 , Karahan Hamurcu Dk. 65 ( Anadolu Yıldızları )

Kırmızı Kart: Bekir Arslan Dk. 82 ( Erkiletspor )

KAYSERİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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