Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Gültepespor-Kayserigücü: 2-2

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Kayserigücü ile Gültepespor 22 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Savranlar xx, Recep Güneş xx, Deniz Apaçık xx

Gültepespor: İbrahim Okuducu xx, Hüseyin Saltık xxx, İsrafil Vural xx, Turgut Kıvrak xx, Niyazi Türkan xxx, Emre Altınalana xx, Ünal Narinç xx, Şahin Boz xx, Atakan Umar xx ( Dk. 46 Ömer Mete xx), Kubilay Babacan xx, Alihan Soyak xx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Yunus Akyüz xx, Yakup Aslan xx, Burak Çizmeciler xx, Yavuz Özbey xx, Emre Zeren xx, Adem Yönel xx ( Dk.47 Mahmut Can Altay xx), İnanç Albayrak xxx, Hasan Can Okumuş x, Uğur Karahançer xx, Onur Recep Çopur xx

Goller: Hüseyin Saltık Dk. 7 , Niyazi Türkan Dk. 90 (Gültepespor), İnanç Albayrak Dk. 15 ve 50 (Kayserigücü)

KAYSERİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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