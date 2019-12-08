Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Yeni Esenspor-Büyüleyenspor: 4-0

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kümede kalma mücadelesi veren Yeni Esenspor, son sırada bulunan rakibi Büyüleyenspor'u 40 yenerek puanını 11 yaptı ve kümede kalma adına umutlandı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, İzzet Samur xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Yeni Esenspor: Halil Mezgitli xx, Fatih Aslan xxx, Hanifi Yavuz xx (Dk. 60 Akif Korkmazyürek xx), Onur Şimşek xxx, Mustafa Tellioğlu xxx, Ali Bıyık xx ( Dk. 40 Mustafa Karafakılı x), Resul Solma xxx, Kahraman Eyüp Alan xx ( Dk. 75 Hacı Ahmet Alan x), Bekir Gürbüz xxx, Emrah Seringen xxx
Büyüleyenspor: İsmail Karadeniz x, Aykut Sakızlı x, Ali Törk x, Engin Durdağ x (Dk. 46 Faruk Türkoğlu x), Hulusi Erol x ( Dk. 80 Ramazan İlipınar x), Kemal Yüksel x, Fatih Danacı x, Seyit Sevinti x, Mustafa Palamut x, Sinan Yücel x, Doğukan Bozat x
Goller: Bekir Gürbüz(pen) Dk. 45 , Kahraman Eyüp Alan Dk. 45 , Mustafa Karafatılı Dk. 52 , Akif Korkmazyürek Dk. 90
KAYSERİ
08 Aralık 2019 Pazar
- İMSAK 06:08
- GÜNEŞ 07:36
- ÖĞLE 12:35
- İKİNDİ 15:02
- AKŞAM 17:23
- YATSI 18:46