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Ağır engelli çocuğu olan çalışan anneye erken emeklilik SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "58 yaşında ...

İHA

Ağır engelli çocuğu olan çalışan anneye erken emeklilik SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "58 yaşında emeklilik hakkı bulunan anne, 8 yıl ağır engelli çocuğu ile çalışma haddi içerisinde yer alırsa 56 yaşında emekli olacak"

Kayseri SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte kadınlara birçok hak tanındığını ifade ederek, bu haklardan bazılarının ise dünyada örneği olmadığını söyledi.
Sosyal Güvenlik Reformu’nda kadınlara yönelik bir çok hak tanındığını, bu kanun çerçevesinde ağır engelli çocuğu bulunan çalışan annenin, çocuğuna almış olduğu rapor tarihinden itibaren yapmış olduğu hizmetlerde yıl içerisindeki pirim gün sayısına yüzde 25 ilave edileceği ve bu kadar süre de yaş haddinden düşüleceğini kaydetti. Hasgül; "5510 Sayılı Sosyal Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun birçok reform niteliği taşımaktadır. Ancak emeklilik yaş kıstasları çok fazla gündeme geldiği için, maalesef kanunun reform niteliği taşıyan ve özellikle kadınlarımıza getirmiş olduğu haklar bu tartışmaların gölgesinde kaldı. 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesi münasebeti ile bu konuya değinmek istiyorum. Kanunumuzun getirmiş olduğu doğum borçlanması, ağır engelli çocukları bulunan annelere emeklilik yaş hadlerinde indirim ve gün sayısına ilave yapılması, analık geçici iş görmezlik ödeneği ödenmesi, emzirme yardımı ödenmesi ve bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili haklar mevcuttur. Bizim kanunumuzun 28. maddesinde ağır engelli çocuğu bulunan annelerin emeklilik hakları ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre, ağır engelli çocuğu bulunan çalışan annemiz, çocuğuna almış olduğu rapor tarihinden itibaren yapmış olduğu hizmetlerde yıl içerisindeki pirim gün sayısına yüzde 25 ilave edilecek. Bu kadar sürede yaş haddinden düşülecektir. 8 yıl hizmet veren, sigortalı, emekli sandığı veya Bağkurlu ya da isteğe bağlı sigorta pirimi ödeyen annemiz, 2 yıl erken emeklilik hakkı elde etmiş oluyor. Dolayısıyla 58 yaşında emeklilik hakkı bulunan anne, 8 yıl ağır engelli çocuğu ile çalışma haddi içerisinde yer alırsa 2 yıl düşecek ve 56 yaşında emekli olacak. Bu annemiz içinde yıl birimi 360 gündür ancak 450 gün olacak 90 pirim ilavesi yapacağız. 450 gün pirim gün sayısı sayılacaktır. Herhangi bir sınırlama yoktur. Annemizin 20 yıl hizmetini geçmesi durumunda kendi isteği ile 25 yıl vereceğiz. 5 yıl da yaş haddinden düşüreceğiz. Bu dünyada örneği olmayan sadece ülkemizde olan bir haktır" dedi.
Ayrıca kadının analık halinin bittikten sonra da yarım çalışma ödeneğinden faydalanabileceğini de sözlerine ekleyen Hasgül, "Kadınlarımıza Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte birçok hak tanınmıştır" diye konuştu. SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; "Ayrıca doğum borçlanması diye sadece ülkemizde olan bir uygulama mevcuttur. Bu uygulamaya göre 3 çocuk ile sınırlı kalmak kaydı ile her çocuk için doğumdan sonra çalışılamayan 2’şer yıllık süreyi, toplamda 6 yıl. annemiz sigorta priminin asgari, ücret üzerinden borçlanmak sureti ile prim katlanmaktadır. Bu yine dünyada örneği bulunmayan sadece ülkemizde kadınlara sağlanan bir haktır. Ayrıca analık iş geçiş iş görmezlik ödeneği diye bir uygulamamız vardır. Çalışan annelerimizin hamilelik döneminde doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreyi bu çoğul gebelik sürelerinde artırıyoruz, çalışma sürelerinin ücretlerini SGK kendisine ödemektedir. Ayrıca yarım çalışma ödeneği diye bir uygulama vardır. Bu yarım çalışma ödeneği de bakanlığımızın yapmış olduğu bir işlem olup, kadın analık hali bittikten sonra ilk doğumda 30 gün ikinci doğumda 60 gün, üçüncü doğumda 90 gün olmak üzere yarım çalışma ödeneğinden faydalanılmaktadır. Yani işe yarım gün gidecek, yarı ücretini işveren ödeyecek, kalan ücretini işsizlik formundan bakanlığımız karşılayacak. Bunun şartları ise doğumdan önceki 3 yıl içerisinde 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Tabi birde emzirme yardımımızı vardır. Bu yardım hem bakanlığımız tarafından hem de sigortalılarımız tarafından ödenen bir ödenektir. Kadınlarımıza Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte birçok hak tanınmıştır. Bu hakların Türk kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

08 Aralık 2019 Pazar

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