Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

İHA

Kayseri'de, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza arkadaki aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kayseri'de, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza arkadaki aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada 38 NT 638 plakalı otomobilin sürücücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 70 AL 033 plakalı otomobil de ani fren yapan 38 NT 638 plakalı araca çarptı.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

KAYSERİ

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Günaydın Şehitlerin Mevlidine Katıldı
YEREL HABERLER Vali Günaydın Şehitlerin Mevlidine Katıldı
40 yıl sonra yeniden görmeye başladı
YEREL HABERLER 40 yıl sonra yeniden görmeye başladı
Özhaseki, "Gelmiş geçmiş tüm iktidarlardan daha başarılıyız"
YEREL HABERLER Özhaseki, "Gelmiş geçmiş tüm iktidarlardan daha ...
Ağır engelli çocuğu olan çalışan anneye erken emeklilik SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "58 yaşında emeklilik hakkı bulunan anne, 8 yıl ağır engelli çocuğu ile çalışma haddi içerisinde yer alırsa 56 yaşında emekli olacak"
YEREL HABERLER Ağır engelli çocuğu olan çalışan anneye erken ...
Uyuşturucu taciri 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 3 kişi gözaltına alındı
Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi
Kocasinan'ın gururu Milli Sporcuları tüm spor ödüllerine ambargo koydu
YEREL HABERLER Kocasinan'ın gururu Milli Sporcuları tüm spor ...
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Yeni Esenspor-Büyüleyenspor: 4-0
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Yeni ...
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Gültepespor-Kayserigücü: 2-2
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme B ...
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Kocasinan Şimşek-Demirspor: 6-1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Kocasinan ...
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Anadolu Yıldızları-Erkiletspor: 4-1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Anadolu ...
Melikgazi Belediyesi BESK galibiyet ile tanıştı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi BESK galibiyet ile tanıştı
ERÜSpor Bilimleri'nde ''En büyük engel sevgisizliktir'' etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER ERÜSpor Bilimleri'nde ''En büyük engel ...
Engelli 2 çocuk babası Halis Türkmen: "Onlar benim nefesim, onlar olmadan nefes alamam" "Engelli aileleri çocuklarından utanmasınlar, onları sevsinler" "Çocuklarım bana verilmiş en büyük nimet"
YEREL HABERLER Engelli 2 çocuk babası Halis Türkmen: "Onlar benim ...
Erciyes'te sezon öncesi ziyaretçi yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Erciyes'te sezon öncesi ziyaretçi yoğunluğu başladı
Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta Esen Makina Belsinspor-Buğdaylıspor: 5-0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta Esen Makina ...
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Kayseri Yavuzspor-Yerköyspor: 2-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Kayseri ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kasyeri Basketbol: 82-76
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta Gelecek Koleji ...
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’ya tebrik yağıyor
YEREL HABERLER Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’ya tebrik ...
Mehmet Özhaseki: “Eskiden bırakın burada ölsün denilen çocuklar artık sağlığına kavuşacak” Özhaseki, Kanka Hematoloji Onkoloji ve Çocuk İliği Hastanesinin inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki: “Eskiden bırakın burada ölsün ...
Meslek lisesi öğrencileri liderleri dinledi
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri liderleri dinledi
Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira ceza
YEREL HABERLER Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira ceza
KAYSERmall Outlet’te indirimli alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER KAYSERmall Outlet’te indirimli alışveriş yoğunluğu
Kayseri’de 112’nin 25. Yılı Kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 112’nin 25. Yılı Kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X