40 yıl sonra yeniden görmeye başladı

15 yaşında sağ gözünü dal batması nedeniyle kaybeden Metin Acar, 40 yıl sonra Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi Lazer merkezinde yapılan ameliyat sonrasında yeniden görmeye başladı.

15 yaşında Kayseri'nin Serinyurt köyünde, alıç toplamak için çıktığı ağaçta, arkadaşının tuttuğu dalın batması sonucunda sağ gözünü kaybeden Metin Acar, Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi Lazer Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın kendisini ameliyat etmesine kadar sol gözü ile yaşadı. Başarılı geçen operasyon sonrası artık sağ gözü ile de hayata çok daha geniş bir bakış açısıyla bakacak olmanın heyecanını yaşıyor.

40 yıldır bir çok doktora gitmesine rağmen görme yetisini kazanma yetkisi verilmeyen Metin Acar, "Çocuklarım ara sıra soruyorlardı nasıl bir duygu diye ama ben onlara ‘alıştım diyordum” dedi.

İnşaatlarda boyacılık yapan Metin Acar, Kayseri şehir merkezine taşınarak nakliyecilik yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti. DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi Lazer Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a muayene olan Metin Acar, yapılan görüşme sonrasında ameliyat olmaya karar verdi. Prof. Dr. Özkırış'ın yaptığı 45 dakika süren operasyonla Acar’ın 40 yıldır görmeyen sağ gözü yeniden ışığına kavuştu.

Acar’ın muayenesinde sağ gözünde komplike katarak ve yapışıklık ile göz içindeki sıvıda kirlenme tespit ettiklerini belirten DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi Lazer Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özkırış “Lokal operasyonla gözdeki yapışıklıkları açtık. Katarakt temizlendi ve göz içindeki sıvı ile göz zarları temizlendi. Son derece başarılı bir operasyon sonrası görme yetisi düzeldi. Sol gözünü kapatsa dahi 40 yıldır görmeyen sağ gözü ile bütün işlerini yapabilir duruma geldi” dedi. Acar, operasyondan bir gün sonra günlük işlerini yapabilir şekilde hastaneden taburcu oldu.

Metin Acar, “Alışmış, kabullenmiştim; sol gözümle yapıyordum işlerimi. Ama iki gözle görmek gibisi yok elbette. Emekliliğimde en büyük hediyeyi aldım” dedi.

KAYSERİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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