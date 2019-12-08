Vali Günaydın Şehitlerin Mevlidine Katıldı

Vali Şehmus Günaydın, şehitler Polis Memuru Yasin İke ve Polis Memuru Osman Börklüoğlu için şehadetlerinin 3. yılında okutulan mevlit programına katıldı

Hulusi Akar Camisinde okutulan mevlit programına Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, bazı ilçe belediye başkanları, şehitlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena’ya düzenlenen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için düzenlenen mevlit programı sonrası aileleriyle görüşen Vali Günaydın, “ Devlet olarak bütün imkânlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız. ” dedi.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, yapılan dualarla ile sona erdi.

KAYSERİ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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