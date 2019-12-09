Kayseri Gençlerbirliği ilk yenilgisini aldı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Koleji ve Atletikspor ligin 6.haftasında deplasmanda karşılaştığı Kilis Belediyespor'un 31 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile birbirinden güçlü takımların bulunduğu Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Koleji ve Atletikspor, 6. hafta maçında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşılaştı.

Rakibi önünde üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri ekibi rakibini setlerde 2519, 1425, 1325 ve 2527 mağlup ederek salondan galibiyet ile ayrıldı. Bu sonuç ile liderlik koltuğunu koruyan MaviBeyazlı takım bu hafta kendi evinde Hatay Voleybol takımını konuk edecek.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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