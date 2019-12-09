Kayseri’nin BAL temsilcileri haftayı puan ile kapattı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta yer alan iki Kayseri takımı haftayı puan ile kapattı. Yahyalıspor, kendi evinde Tüysüzspor'u 51 yenerken, Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kapdokya Göremespor ile golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ilk yarının son haftasına girilirken, Kayseri'nin iki takımı da haftayı puan ile tamamladı. Ligin 12. haftasında kendi evinde grubun alt sıralarında bulunan takımlarından Tüysüzspor'u konuk eden Yahyalıspor, ilçe stadındaki maçtan 51 galibiyet ile ayrıldı.

Rakibi önünde baştan sona üstün oynayan ve ilk 45 dakikayı 30 önde tamamlayan Yahyalıspor'un golleri Emre Özden (2), Süleyman Öztürk (2) ve Latif Aydemir'den geldi. Kayseri'nin bir diğer temsilcisi Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kapadokya Göremespor ile 00 berabere kaldı. Bu skorların ardından Talasgücü Belediyespor puanını 22'ye çıkartırken, Yahyalıspor ise 15 puana yükseldi.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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