Kayseri Süper Amatör Küme 12. Hafta Develispor - Kayseri Gençlerbirliği: 3-0

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Kayseri Süper Amatör Küme'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakikada lider Develispor evinde oynadığı karşılaşmada rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 30 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Develispor aldığı 3 puanla puanını 30 yaparken, Kayseri Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Suat Alptekin xx, Rıza Öztürk xx, İzzet Samur xx

Develispor: Abdussamet Karakoyun xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, Halil Yozgat xxx, Emre Öztürk xxx, Erkan Atçı xx, Yunus Emre Özkara xxx, Mehmet Kahveci xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, İsmail Aydoğdu xx, (Dk.83 Kerem Özdemir x), Okan Uçar xx, (Dk.75 Harun Okan Yılmaz x), Burak Arslan xxx

Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan x, Erhan Karakaya x, Fazıl Burak Peker x (Dk.51 Ozan Kaan Özdemir x), Rafet Kayapınar x, (Dk.65 Cihan Oğuzman x), Aziz Çağlar Şahin x, Mustafa Atsız x, Mustafa Karakaya x, Selim Yağmur x, Hasan Pamuk x, (Dk.80 Samed Aydın x) Erman Deveci x,

Goller: Burak Arslan (Dk. 289), Mehmet Furkan Ağca (Dk.50) (Develispor)

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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