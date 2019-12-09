7 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan Başakpınar Belediyespor oldu 10 Dakikada 7 kırmızı kart!

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Argıncıkspor'u 51 gibi farklı bir skor ile yenerken, maçın son 10 dakikasında iki takımdan 7 oyuncu kırmızı kart gördü.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor, 11. hafta maçında Argıncıkspor'u konuk etti. Şaban Tankurt Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi takım Harun Arslan (2) ve Resul Yıldırım'ın golleri ile ilk 45 dakikayı 30 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren MaviBeyazlı takım Resul Yıldım ve İsmail Erdi Halis'in golleri ile skoru 50'a taşıdı.

Konuk takım Argıncıkspor, Metin Yılmaz ile bulduğu gol ile skoru 51'e getirdi. Maçın son 10 dakikasına girildiğinde ise yaşanan gerginlik sonrasında ev sahibi Başakpınar Belediyespor'dan Abdurrahim Çopur, Ahmet Ulahan Karabacak, Burak Kılıç, Kaleci Ayhan Akkum kırmızı kart gördü. Aynı pozisyonda Argıncıkspor'dan ise Fatih Çetinalp, Metin Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Böylece Başakpınar Belediyespor maçı 7, Argıncıkspor ise 8 kişi ile tamamlayabildi. Bu skorun ardından puanını 26'ya çıkartan Başakpınar Belediyespor liderliğini sürdürdü.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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