Soğuk havaya rağmen battaniye ile maç izlediler

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda soğuk havaya rağmen taraftarın ilgisi dikkat çekti. Zaman zaman eksilere düşen hava sıcaklığına rağmen taraftarlar gönül verdikleri takımları tribünden battaniye ile takip etti.

Kayseri'de hafta sonu 1 derece ile 2 derece arasında değişen sıcaklıklarda amatör karşılaşmalar oynandı. Bu maçları izlemek isteyen sporseverler soğuk havaya aldırmadan tribündeki yerlerini aldı. Kendilerine göre önlemler alan seyirciler tribünden takımlarına destek verdi.

Oynanan maçta tribüne battaniyeleri ile gelen seyirciler dikkat çekerken, birçok taraftarında mont, bere ve eldivenlerine sıkı sıkı sarıldığı görüntüler objektiflere yansıdı.,

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

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AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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