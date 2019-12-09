Gökhan Yeşilbaş’tan fair-play örneği “Asla pişman değilim”

Kayseri Sanayi Esnafspor Kulübü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş büyük bir fairplay örneğine imza attı.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda dün Organize Sanayi Stadında oynanan Kayseri OSB Atletikspor ile Sanayi Esnafspor maçında son dönemlerde görülmemiş fairplay yaşandı. Kayseri OSB Atletikspor ile Sanayi Esnafspor arasında oynanan ve 11 devam eden karşılaşmada ceza sahasına topla giren Sanayi Esnafspor’un golcü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş, rakip kalecinin acı içerisinde yerde yattığını fark edince, topu meşin ağlarla buluşturacağı yerde yarıda keserek kalecinin yanına gitti. Bu centilmen davranışıyla karşılaşmayı izleyen futbolsevelerin ve OSB Atletikspor Kulübü teknik heyeti tarafından büyük bir saygı kazandı. Sanayi Esnafspor doksan dakika sonunda sahadan 21’lık mağlubiyetle ayrıldı. Yaptığı fairplay sonrası açıklamalarda bulunan Gökhan Yeşilbaş, “Karşılaşmayı 21 kaybettik ama yaptığımdan asla pişman değilim. Sağlık her şeyden önce gelir, futbol geçici” dedi.



“Tebrik mesajları yağıyor”

Yaptığı fairplay sonrası genç oyuncu Gökhan Yeşilbaş’a sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağıyor. Kasyeri amatör camiasının önde gelen isimleri genç oyuncuyu arayarak bu yaptığı fairplay nedeniyle tebrik ettiler. Kayseri OSB Atletikspr antrenörü Bekir Dağlı, “Yine heyecan dolu bir maç. Ama maçta duruşu ve örnek davranışları ile örnek insan, kardeşimiz Gökhan Yeşilbaş'ı ve değerli hocam Faruk Yıldız'a teşekkürü borç bilirim. Gol atabilecekken kalecinin sakatlığını gören kardeşimiz durdu helal olsun kardeşim. Böyle değerler kaybedilmemeli. Sanayi Esnafspor takımına kalan maçlarında başarılar dilerim ayaklarınıza sağlık. Gençlerimizi de kutlarız” dedi.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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