Başkan Büyükkılıç büyükşehirin gençlikle ilgili hizmetlerini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Gençlik Kolları’nın Danışma Meclisi Toplantısı’nda gençliği her açıdan daha donanımlı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, gençliği olmayan davaların ve toplumların geleceğinin de olamayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun da katıldığı İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı’na iştirak etti. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin gençlikle ilgili hizmetlerini anlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Genç KAYMEK birimimizin kent merkezinde 11 tesiste ve tüm ilçelerde hizmetleri var. Genç KAYMEK Genlik Merkezleri akademik derslerle gençlerimizin daha donanımlı olmasına gayret gösteriyor. Ayrıca bu birimimiz bünyesinde akıl oyunları, tarih, doğa ve çevre, kültüredebiyat, sanat, bilim fen ve teknoloji kulüpleri bulunuyor. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarımız; bilişim teknolojileri, mesleki eğitim ve kişisel gelişim konusunda 15 tesiste gençliğe hizmet veriyor. Bu birimlerimizin yaz okulları da dolu dolu geçti ve binlerce gencimize ulaşıldı” dedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Huzur Çınarı biriminin gençler için daha huzurlu ailelerin oluşması yönünde gayret gösterdiğini, ayrıca gençlerin daha fazla okuması için kütüphane yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu yıl düzenlenen Kitap Fuarı’na da yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını açıkladı. Spor A.Ş.’nin farklı branşlarda pek çok etkinlikle on binlerce gence ulaştığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren önemli sporcular yetiştirdiklerini de söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri’yi her yönüyle turizm kenti haline getirmek için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.