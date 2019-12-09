Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta meydana gelen olayda, sobadan sızan gazdan baba Abdullah K.(45), anne Şerife K. ile çocukları Berat K., Arzu K., Ebru K., Abdullah K. zehirlendi. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 5 kişiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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