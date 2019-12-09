Develispor Adım Adım Şampiyonluğa Yürüyor

Develispor Süper Amatör Ligin 12. Haftasında kendi sahasında konuk ettiği Medical Palaca Gençlerbirliği'ni 30 yendi.

Taraftar desteğini de arkasına alan Develispor maça golle başladı. Daha maçın 2. dakikasında Burak Arslan'ın attığı golle Develispor, 10 öne geçti. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Develispor karşılaşmayı Burak Arslan 2 ve Furkan Ağcanın attığı gollerle 30 kazandı. Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü ve bir çok siyasi temsilci Develispor Başkanı Ali Kabak ile birlikte karşılaşmayı izledi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, maçtan sonra yaptığı açıklamasında, "Alkışlarımız Develispor'umuz için. Develisporumuz kendi sahasında muhteşem bir seyirci desteği ile zorlu rakibi Kayseri Madical Palace Gençlerbirliğini 30 yenerek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizlerde Develispor teknik yönetimini, futbolcularımızı ve seyircilerimiz tebrik ediyor, alkışlarımız onlar için diyoruz."dedi

Develispor Başkanı Ali Kabak ise, "Bugün kendi sahamızda oynadığımız ve 30 lık net bir skorla galip geldiğimiz karşılaşmayı büyük taraftarımıza armağan ediyoruz. Skordan daha güzel olan 90 dakika desteğini hiç esirgemeyen büyük taraftarımızdı. Sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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