Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Talas ilçesinde virajı alamayan su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü girişinde A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 16 ADF 43 plakalı su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırda bulunan kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.