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ERÜ’de '5. Üroonkoloji Konsey Toplantıs'ı gerçekleştirildi

İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "5. Üroonkoloji Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi. Etkinliğe, üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji, nükleer tıp, radyoloji ve patoloji branşlarından çok sayıda akademisyen katıldı.

ERÜ’de '5. Üroonkoloji Konsey Toplantıs'ı gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından “5. Üroonkoloji Konseyi Toplantısı” gerçekleştirildi. Etkinliğe, üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji, nükleer tıp, radyoloji ve patoloji branşlarından çok sayıda akademisyen katıldı.
Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, gerçekleştirilen toplantının üroonkoloji konusunda bu yıl beşinci toplantı olduğunu belirtti ve akademik olarak önemli yol alındığını söyledi.
Prof. Dr. Abdullah Demirtaş’ın açılış konuşmasının ardından sunumlara geçildi. Sunumu yapan akademisyenler, “Lokalize Hastalığa Yaklaşım” ve “Metastatik Hastalığa Yaklaşım” konularında bilgiler verdi.
Toplantının sonunda ise ERÜ Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, prostat kanserine erken tanının önemine dikkat çekti.
Prof. Dr. Gülmez, “Prostat kanseri erkeklerde ikinci sıklıkta görülen bir kanserdir. Şu yönüyle de çok önemli. Hastalarda ilk dönemde belirgin, hatta hiçbir şikayet olamayabilir. Ancak hastalık ilerlediğinde şikayetler olur. En önemli şikâyette bel ve kalça ağrısıdır. Neden böyle derseniz. Bu hastalık genellikle kemiklere metastaz yapar. Bu döneme geçildiğinde ise geç tanı diyebiliriz. Fakat son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydedildi ve bu hastalığa erken tanı konur hale geldi. Erken tanı konduğunda da tedavisi tabiki yüzde yüze yakın mümkün. Erken tanı koymak için ne yapmak lazım. Erken tanı içinde erkeklerin 5055 yaşlarından sonra yılda bir kez üroloji uzmanına muayene olması gerekmektedir. Eğer ailesinde prostat kanseri varsa daha erken yaşlarda muayene olması gerekir” diye konuştu.

KAYSERİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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