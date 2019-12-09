Su yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

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KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp, trafik işaret levhalarına çarparak, devrilen su yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Çalı (38) ve yanındaki Haydar İbaçiftlikçi (24) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, KayseriTalas viyadüğü girişinde meydana geldi. Ahmet Çalı'nın kullandığı 16 ADF 43 plakalı su yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, trafik işaret levhalarına çarparak, devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Çalı ile yanında bulunan Haydar İbaçiftlikçi kamyonette sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 2 kişiyi sıkıştıkları yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, Ahmet Çalı ile Haydar İbaçiftlikçi'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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