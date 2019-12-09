Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi

Kayseri’de düzenlenen Bölgesel Gençler Masa Tenisi Takım Müsabakaları, İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Karşılaşmaları tamamlandı.

07 08 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda İç Anadolu Bölgesi erkeklerde 1. Etimesgut Belediye spor, 2. Kocasinan Belediyesi spor kulübü A takımı, 3. Kocasinan Belediyesi spor kulübü B takımı, bayanlarda ise 1. Kocasinan Belediyesi spor kulübü A takımı, 2. Kocasinan Belediyesi spor kulübü B takımı ve 3. Ankara Masader takımı oldu. Akdeniz Bölgesi erkeklerde 1. Adana Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü, 2. Hatay Asp A ve 3.. Hatay Asp B takımı olurken bayanlarda 1. Hatay asp ve 2. Isparta takımı oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.

Bölge Müsabakalarında ilk 4’e giren takımlar Ocak 2020’de Aydın Didim’de yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.