12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı oldu

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Türkiye Eczacılar Birliği’nin 42. Olağanüstü kongresinde Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanlığına getirilirken, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanlığına da Genel Sekreter Uğur Nuri Aydın getirildi.

Denetleme Kurulu Başkanlığı görevi ile ilgili açıklama yapan Ulutaş, “Şu an itibariyle yeni bir görev değişimimiz söz konusu. Türk Eczacılar Birliği’nde geçen hafta bir seçim yapıldı ve biz de burada bir göreve getirildik. Bu noktada da Kayseri Eczacılar Birliği Odamız Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, yönetim kurulumuzun kararıyla ve oylamasıyla yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Ben de Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildim. Çok uzun zamandır oda başkanlığı görevini yürüttüğüm için, bir anda böyle bir görev değişikliğinde başkanlığı bıraktığıma dair söylemler olabilir. Göreve geldiğimden beri ilk defa böyle bir bilgilendirme yaptığım için, konuyu aydınlığa kavuşturma fırsatını yakalamış bulunuyoruz. 2011 yılından beri her 2 yılda bir yapılan seçimlerde görevimi sürdürdüm. Yaklaşık 2 ay önce Kayseri’de yapılan seçimlerde ekibimle birlikte yeniden yönetim başkanlığına seçildim. Geçen hafta da Türkiye Eczacılar Birliği seçimine katıldık. Orada da 2 liste halinde seçime gidildi ve seçimler sonucunda en yüksek 3. oyu alarak, Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu’na seçildim. Daha sonra kendi içimizde yapılan oylamada da denetim başkanlığı görevine seçildim. Bundan sonraki süreç Ankara’da devam edecek. Hem Kayserili meslektaşlarımızı hem de Türkiye’deki meslektaşlarımızı orada temsil etmeye gayret edeceğim ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Geçen hafta Perşembe günü mazbatamızı aldık ve resmi olarak artık Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim” dedi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanlığı’na gelen Uğur Nuri Akın, başkanlığa gelmesi ve yeni görevi hakkında verdiği bilgilerde, “2015’den beri oda yöneticiliğini yapıyorum ve 7 Aralık itibariyle de 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı olarak göreve gelmiş bulunmaktayım. 28 Kasım 1 Aralık itibariyle Türk Eczacılar Birliği’nin 42. Olağanüstü kongresi düzenlendi ve bizim mevcut oda başkanımız Oğuzhan Ulutaş bizi temsil ederek orada denetim kurulu başkanlığı görevine gelmiş oldu. Kayseri Eczacılar Odası’nda boşalan başkanlık görevine yönetim kurulu kararıyla benim gelmem uygun bulundu. Bizleri daha üst bir görevde temsil ettiği için öncelikle tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra görevimizin yoğunlaştığının bilincindeyiz. Bu görevlerin tüm camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.