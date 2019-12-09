2'nci kattan düşerek yaralandı

- KAYSERİ'de, Nadir Genç (38), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.
Nadir Genç, saat 14.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Rıhtım Sokak´ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine düşen Genç, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Nadir Genç'e müdahale etti. Genç, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
KAYSERİ
09 Aralık 2019 Pazartesi
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