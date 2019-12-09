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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 10 Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 10 Kayserispor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Dario Melnjak ortasını yaptı. Samudio arka direğe indirdi. Mohamed Abarhoun ayak içi ile topu ağlara bıraktı ancak yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, ofsayt bayrağı kaldırdı.
6. dakikada Oğuzhan Çağlayan sağdan ortaladı. Arka direkte Umar şutunu attı. Direğin dibine çarpan top auta çıktı.
9. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Mensah topu soldan taşıdı. Rizespor ceza alanına girer girmez yerden pasını Artem’e çıkardı. Artem Kravets önüne gelen topa tek vuruş yaparak golünü attı. 10
29. dakikada Çaykur Rizespor serbest atış kazandı. Atışı Oğulcan kullandı. Oğulcan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
34. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı. Umar sağdan getirdi. Ceza alanı içerisinde Oğulcan’a pasını verdi. Bu oyuncu da, geriden gelen Vetrih’e bıraktı. Amedej Vetrih’in vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
38. dakikada Miguel Lopes, sağ çaprazdan kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu iki hamlede tuttu.
45+1. dakikada Samudio, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Samudio vuruşunu yaptı. Kaleci Lung soluna kapanarak topun hakimi oldu.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Benoit Poulain xx, Mert Kula xx, Yasir Subaşı xx, Brice Dja Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xx, Ziya Alkurt xx, Pedro Henrique x (Emre Demir dk. 27 x), Artem Kravets xx
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Aksel Aktaş, Ben Rienstra, Furkan Polat
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mohamed Abarhoun xx, Montassar Talbi xx, Joseph Attamah xx, Dario Melnjak xx, Orhan Ovacıklı xx, Abdullah Durak xx, Umar Aminu xx, Amedej Vetrih xx, Oğulcan Çağlayan xx, Braian Samudio xx
Yedekler: Zafer Görgen, Yusuf Acer, Emir Han Topçu, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Muhammet Çelik, Atakan Akkaynak, Ismael Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovic
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Artem Kravtes (dk. 9) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Kırmızı Kart: Mehmet Göker Özdemir (yardımcı antrenör) (dk. 11) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)

KAYSERİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:37
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  • İKİNDİ 15:02
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  • YATSI 18:46
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