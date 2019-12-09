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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig’in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Kayserispor, rakibini 10 mağlup ederek 3 puanı kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Artem Kravtes pasını Djedje’ye verdi. Bu oyuncu, ceza alanı önünden şutunu attı. Top üstten auta çıktı.
59. dakikada Hasan Hüseyin soldan ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Mert Kula kafayı vurdu. Top, uzak direğin hemen yanından auta çıktı.
64. dakikada Artem Kravtes’in ara pasında Ziya Alkurt, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Kalesini terk eden kaleci Gökhan, açıyı kapatarak rakibine gol imkanı tanımadı.
70. dakikada Samudio, ceza alanı dışından kaleye şutunu attı. Top, üstten auta çıktı.
75. dakikada Dario Melnjak köşe atışı kullandı. Doğrudan kaleye giden topu Lung uzaklaştırdı. Mert'in kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Samudio şutunu attı. Top üstten auta çıktı.
83. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Scepovic’in ara pasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Oğulcan, vuruşunu yaptı. Kaleci Lung çıkarak açıyı kapattı ve rakibine gol imkanı tanımadı.
86. dakikada Marko Scepovic, penaltı noktası üzerinde kaleye şutunu attı. Kaleci Lung sağına uzanarak topun ağlara gitmesine engel oldu.
90+3. dakikada Miguel Lopes’in pasında Mensah kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan, soluna uzanarak topun hakimi oldu.
90+4. dakikada Orhan Ovacıklı sağdan ortaladı. Scepovic uzanarak kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
90+5. dakikada Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Bu dakikada Oğulcan soldan ortaladı. Dario Melnjak ceza alanı içerisinde topu tuttu ve yerden altıpas üzerine ortasını yaptı. Marko Scepovic vuruşunu yaptı. Ama gol çizgisi üzerinden kaleci Lung çıkardı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xxx, Miguel Lopes xx, Benoit Poulain xx, Mert Kula xx, Yasir Subaşı xxx (Aymen Abdennour dk. 82 ?), Brice Dja Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Bernard Mensah xxx, Ziya Alkurt xx (Furkan Polat dk. 86 ?), Pedro Henrique x (Emre Demir dk. 27 xx), Artem Kravets xxx
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aksel Aktaş, Ben Rienstra
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Mohamed Abarhoun xx, Montassar Talbi xx, Joseph Attamah xx (Marko Scepovic dk. 46 xx), Dario Melnjak xx, Orhan Ovacıklı xx, Abdullah Durak xx (Ismael Diomande dk. 58 x), Umar Aminu xx, Amedej Vetrih xx, Oğulcan Çağlayan xx, Braian Samudio x (Atakan Akkaynak dk. 81 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Yusuf Acer, Emir Han Topçu, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Muhammet Çelik, Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Artem Kravtes (dk. 9) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Kırmızı Kart: Mehmet Göker Özdemir (yardımcı antrenör) (dk. 11) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung (Kayserispor), Amedej Vetrih, Mohamed Abarhoun, Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)

KAYSERİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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  • GÜNEŞ 07:37
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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