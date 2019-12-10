Artem Kravets golünü Nurettin’e hediye etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Ukraynalı futbolcu Artem Kravets bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Kravets, golünü dün ameliyat olan Nurettin Korkmaz'a armağan etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı golcüsü Artem Kravets, bu sezon ligdeki ilk golünü Çaykur Rizespor maçında kaydetti. SarıKırmızılı forma ile sahaya kaptan olarak çıkan Artem Kravets maçın 9. dakikasında attığı gol ile takımına 3 puanı kazandırdı. Attığı gol sonrasında takım arkadaşı Nurettin’in formasını sallayan ve golünü genç oyuncuya hediye eden Artem Kravets, maç sonrasında; “3 puanın çok önemli olduğu bir maçtı. Ne kadar önemli olduğunu kelimelerle anlatamam. Çok iyi mücadele ettik, çok iyi savaştık. Bugün yendik. Biraz olsun rahat nefes aldık. Bunun devamını getirmeliyiz” dedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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