Silviu Lung kalesini gole kapattı Lung “Benim işim, topun ağlara gitmesini engellemek”

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İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kaleci Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında kalesinde devleşti.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı kalecisi Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Yaptığı kritik kurtarışlar ile SarıKırmızılı takıma adeta hayat veren Lung, galibiyette önemli rol oynadı. Çaykur Rizespor forvetlerine geçit vermeyen Silviu Lung, “Futbol, takım oyunu. Bugün arkadaşlarımın hepsi savaştı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben sadece üzerime düşeni yaptım. Benim işim, topun ağlara gitmesini engellemek. Görevimi yaptıysam çok mutluyum” dedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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