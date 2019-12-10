Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

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Kayseri’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tramvay yoluna girdi, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Osman Kavuncu bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 CDE 071 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda araç savrularak demir bariyerleri aşıp tramvay yoluna girdi. O esnada seyir halinde olan tramvay yola giren araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, durdurulan tramvay seferleri aracın çekilmesinin ardından devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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