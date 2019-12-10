Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası teknik heyet, futbolcular ve başkan, soyunma odasında galibiyeti kutladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da haftalar sonra gelen galibiyet, büyük sevinç oluşturdu. Çaykur Rizespor’u sahasında 10 mağlup eden sarıkırmızılı takımda maç sonrasında Başkan Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek teknik heyeti ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Teknik Direktör Bülent Uygun soyunma odasında "Hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz, bugün daha farklı olurdu. Hepinizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Başkan Berna Gözbaşı da, takıma teşekkür ederek, "Bugün hem benim hem sizin için onur savaşıydı. Hem Kayseri’ye hem Türkiye’ye hem de dünyaya ne olduğumuzu gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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