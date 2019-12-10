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Bir gün önce hazırlanıyor ve 16 saat fırınlanıyor Pöç'ün Kayseri'de ayrı bir müşterisi ...

İHA

Kayseri'de 12 yıldır paça ustalığı yapan Abdullah Reyhan verdiği bilgilerde, dananın sırt etinden yapılan pöç hakkında, "Pöç her derde devadır, herkes mutlaka yemeli" dedi.

Bir gün önce hazırlanıyor ve 16 saat fırınlanıyor Pöç'ün Kayseri'de ayrı bir müşterisi bulunuyor Paça Ustası Abdullah Reyhan: ”Pöç her derde devadır, herkes mutlaka yemeli”

Kayseri’de 12 yıldır paça ustalığı yapan Abdullah Reyhan verdiği bilgilerde, dananın sırt etinden yapılan pöç hakkında, ”Pöç her derde devadır, herkes mutlaka yemeli” dedi.
Pöçün her hayvandan yalnızca bir tane çıktığını ve sırtın son kısmından elde edildiği için çok kıymetli bir yiyecek olduğunu belirten Reyhan, etlerin 1 gün öncesinden susuz bir şekilde 16 saat boyunca fırınlandığını ve kemik suyu ile servis edildiği için, birçok faydası olduğunu söyledi.
12 senedir paça ustalığı yapan Abdullah Reyhan, “Kayseri’de 12 senedir pöç işi yapıyoruz. Pöç çorbası, tandırda pöç, kuzu tandır, kuzu dolması, paça çorbaları yaparak hizmet veriyoruz. Pöç, her danadan sırtın son kısmından sadece bir adet çıkan hayvanın en kıymetli yeridir ve 16 saat pişirme süresi vardır. Pöç, 1 gün önceden hazırlanarak, tandır dediğimiz fırına giriyor ve tam 16 saat susuz bir şekilde bu fırında duruyor. Pöçün her derde faydası vardır. Özellikle soğuk havalarda insanın içini sıcak tutar. Vücudunda kırıklar olanlar için de çok faydalı bir yemektir. Bu meslek bize dededen geliyor ve pöçü Kayseri’ye ben tanıttım. Pöç müşterisi de ayrı bir müşteridir. Dediğim gibi Kayseri’ye ben getirdiğim için, müşterilerim faydalarını da yemesini de biliyorlar. Biz burada yaptığımız ürünleri katkı maddesi kullanmadan, kemik suyu ile yapıyoruz ve hepsini 16 saat piştikten sonra pöç ile beraber servis ediyoruz. Vatandaşlarımıza da sağlıkları için devamlı pöç yemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
Pöçün yemek için bir vakti olmadığını ve güne pöç yiyerek enerjik başladığını söyleyen Nedim Olgunharputlu, “Pöç yemek için tek sebep olmaz. Çok lezzetli bir yemek ve günde 3 öğün yenebilir. Hem çok sağlıklı, hem de çok lezzetlidir ayrıca şu soğuk kış günlerinde yüksek enerjisiyle insanı gün boyu sıcak tutar. Bugün de soğuk bir gün ve güne enerjik başlamak için, pöç ile başlayalım dedik” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

10 Aralık 2019 Salı

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