Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Su alan gemiyi kurtarmaya başladık"

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İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor galibiyeti sonrasında oldukça mutlu idi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte etrafında bulunan protokol üyeleri ile sarılarak galibiyet sevincini gösteren,. taraftarları öpen ve onlarla fotoğraf çektiren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kümede kalacağına inandığını yineledi.

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gözbaşı, "Hem oyuncularıma hem taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Üst seviyede mücadele ettik. Su alan gemiyi kurtarmaya başladık. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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