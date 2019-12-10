2000 kişiye istihdam sağlayan Kilim Mobilya 171. mağazasını Modoko’ya açtı

Fabrika ve mağazalarında toplam 2000 kişi istihdam eden Kilim Mobilya, 171. mağazasını İstanbul Modoko’ya açtı. Yurt içinde 29 yeni mağaza daha açmaya hazırlanan Kilim Mobilya, böylece 210 kişiye daha iş olanağı sunacak. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, yaptığı açıklamada “Her geçen gün mağaza sayımızı artırarak daha çok insana sağlıklı, şık ve kaliteli yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Oturma odasından köşe takımlarına, yatak odasından genç odasına, yemek odasından tamamlayıcı mobilya ve plazma ünitelerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Kilim Mobilya, 171. mağazasını İstanbul Modoko’ya açtı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kilim Mobilya Genel Müdür Cihat Şahin, yeni gerçekleştirdikleri açılışla birlikte yurt içi mağaza sayısının 171’e çıktığını, yanı sıra 31 ülkede mağazalarının bulunduğunu ve 44 ülkeye de ihracat yaptıklarını aktardı. Şahin, şunları kaydetti: “Bugün fabrika ve mağazalarımızda toplam 2000 kişi istihdam ediyoruz. Açtığımız her yeni mağaza ile hem daha çok ailenin yaşam alanını kalite ile buluşturuyor hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yurt içinde önümüzdeki dönemde açacağımız 29 yeni mağaza ile şube sayımızı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün 171. mağazamızı açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Globalde de gücümüz artarak devam ediyor. 31 olan yurt dışı mağaza sayımızı 35’e çıkarmak için planlamamızı yaptık. Amacımız globalde Türk mobilyasının tasarım gücü ile var olmak.”

Türkiye’nin 330’uncu ArGe Merkezi Kilim’de

2020 yılında mağazalarının yanı sıra ihracat yaptıkları ülke sayısını da 44’den 50’ye çıkaracaklarını aktaran Şahin, “Kilim olarak hedefimiz, hep daha iyisini gerçekleştirmek. Bu noktada ArGe’ye yatırımlarını önemsiyoruz. Ciromuzun yüzde 1’ini ayırdığımız merkezimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 330’uncu, Kayseri’nin 10’uncu ArGe merkezi durumunda bulunuyor. Bünyemizde mobilya sektöründe bir ilki hayata geçirdik ve Tasarım Merkezi kurduk. Buraya da ciromuzun yüzde 1’ini aktarıyoruz. Kilim ürünleri titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor. İnsanların isteklerini, beklentilerini göz önünde bulunduran kaliteli, sağlıklı ve şık tasarımlar ortaya çıkarmak için çalışan özverili bir ekibimiz var. Bugün dünyanın bir diğer ucuna; Amerika’ya koltuk takımı göndermenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2019’da yurt dışına en çok ihraç ettiğimiz ürünler Armada, Buca, Kemer, Çamlıca ve Kaşmir yatak, oturma ve yemek odaları oldu. Bu ürünlerin neden ön plana çıktığını biliyoruz ve bu gelecek dönemki özellikle dış piyasa için tasarımlarımızı etkileyecek. Aynı titiz çalışmayı yurt içinde yapıyoruz” dedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.