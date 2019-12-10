Her canlının belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı. Kedi evleri ilk etapta Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevresindeki beş noktaya konuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan her canlının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Bu kapsamda yapılan kedi evleri soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesi çevresindeki beş noktaya konulan kedi evlerinin içerisinde kedi maması ve su bulunacak. Barınma ve beslenme ihtiyacı duyan sokak kedileri için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kedi evleri çare olacak.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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