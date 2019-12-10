Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri ...

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satışı yapan esnafı ziyaret etti. Pastırmanın adının son dönemde Kastamonu ile anılması ile ilgili olarak konuşan Başkan Büyükkılıç; "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur" Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç pastırmacı esnafını ziyaret etti Esnaf: "Türkiye’nin damak tadı pastırma ve sucuk bizim işimizdir" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri pastırmayla yüzlerce yıl önceden beri anılan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve o kültürü taşımış olan bir şehirdir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satışı yapan esnafı ziyaret etti. Pastırmanın adının son dönemde Kastamonu ile anılması ile ilgili olarak konuşan Başkan Büyükkılıç; "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur" dedi.
Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kazancılar Çarşısı’nda pastırma satışı yapan esnafa ziyarette bulunarak sohbet etti. Son dönemdeki ’Pastırma Kastamonu mu yoksa Kayseri’mi konusuna değinen bir esnaf; "Türkiye’de son dönemdeki tartışmaya bugün son veriyoruz. Yaklaşık 110 yıldır Kayseri’de imal edilip Türkiye’ye sunulan, Türkiye’nin damak tadı sucuk ve pastırma bizim işimiz. Yaklaşık 1900’lü yılların başından beri Kayseri’de sucuk ve pastırma imal edilir. Türkiye’nin yüzde 2530’una da buradan gönderilir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri’ninkini yiyor"
Bunun üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise pastırma denince akla Kayseri’nin geldiğini belirterek; "Biz tartışma tarafı değiliz. Pastırma denince aklımıza gelen şehir Kayseri’dir. Pastırma Kayseri ürünüdür. Pastırmanın kalitelisi Kayseri’de satılır, yenilir, götürülür. O açıdan Kayseri’nin pastırması ve diğerleri şeklinde sınıflandırılabilir. Biz kendi ürünümüzü pazarlamayı, kendi ürünümüze sahip çıkmayı önemsiyoruz. Pastırma yiyecekseniz Kayseri’den almanız gerekir diye iddialı bir şekilde konuşuyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın konumunu kimsenin istismar etmeye veya konuşmaya ne bizim ne de bir başkasının herhalde hakkı yoktur. Sayın cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri’ninkini yiyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Yenilen pastırmalarla ilgili herkes görüşlerini sunar. Biz şunu iddia ediyoruz, pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur" şeklinde konuştu.
Bir başka esnaf ise pastırmanın kesinlikle Kayseri’nin olduğunu vurgulayarak; "Kendi içimizde yarışıyoruz. Pastırma kesinlikle Kayseri’nindir. Kastamonu bize sağ olsun sarımsak gönderiyor. Kesinlikle pastırma Kayseri’nindir" dedi.
Gezi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ürünlerinin tanıtılması, paylaşılması ve tadılması yönünde gayret gösterdiklerini dile getirdi. Büyükkılıç; "Pastırma ve sucuk ağırlıklı satılan esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabi Kayseri denince akla sucuk, pastırma, mantı gelir. Bu çok doğaldır. Biz Kayseri’nin bu ürünlerinin tanıtılması, paylaşılması ve tadılması yönünde elbette bu şehrin hizmetkarları olarak gayret gösteriyoruz. Sağ olsunlar esnaflarımız da sağduyu ile hareket ediyor. Kayseri tabi pastırmayla yüzlerce yıl önceden beri anılan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve o kültürü taşımış olan bir şehir. Bizim bunu korumamız, kollamamız, dikkat etmemiz asli görevimiz. Bu yönde de gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
Vali Şehmus Günaydın ise şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünleri değerlendirmek istediklerini kaydederek; "Belediye başkanımızla beraber esnafımızı ziyarete çıktık. Bugün de pastırma ve sucuk satışı yapan esnafımızın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Esnafımızın sıkıntılarını gidermek için çalışıyoruz. Pastırma Kayserimiz için, tanıtımı için çok önemli. Önümüzdeki hafta Ankara’da bu konuda bir etkinlik olacak. Bizler imkan buldukça Kayserimizin bütün zenginliklerini, bütün değerlerini hem ülkemize hem dünyaya tanıtmak istiyoruz. Biz şunu kendimize ilke edindik; Kayserimizde sunabileceğimiz, ekonomimize katkı sağlayacağımız hangi ürünümüz varsa çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.
Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, programı takip eden basın mensupları ve vatandaşlara pastırma ikram etti.

KAYSERİ

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu sanığına 1 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanığına 1 yıl 8 ay hapis cezası
ERÜ, Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi ile ön protokol imzaladı
YEREL HABERLER ERÜ, Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi ile ön ...
Doğu Türkistan Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk: ”Doğu Türkistan’da eziyet görenlerin Dünya İnsan Hakları Günü’nden haberleri bile yok”
YEREL HABERLER Doğu Türkistan Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk: ”Doğu ...
Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt: Benden Messi olmamı bekliyorlar
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt: Benden Messi ...
Memduh Büyükkılıç: Pastırmanın anavatanı Kayseri
YEREL HABERLER Memduh Büyükkılıç: Pastırmanın anavatanı Kayseri
Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık fotoğraflar
YEREL HABERLER Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin geleceğine ışık tutuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin geleceğine ışık ...
Her canlının belediyesi
YEREL HABERLER Her canlının belediyesi
Eğitim Birsen Develi Temsilciliği dualarla açıldı
YEREL HABERLER Eğitim Birsen Develi Temsilciliği dualarla açıldı
Akşam Yemeğini Yurtta Kalan Öğrencilerle Yiyen Kaymakam Duru Tabldot Sırası Bekledi
YEREL HABERLER Akşam Yemeğini Yurtta Kalan Öğrencilerle Yiyen ...
Yahyalı Belediyesi personeline Elektronik Belge Yönetim Sistemi eğitimi
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi personeline Elektronik Belge ...
Kayserili iki genç yetenek Sivasspor'a transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserili iki genç yetenek Sivasspor'a transfer oldu
Yeşilhisar Belediyespor ligden çekildi
YEREL HABERLER Yeşilhisar Belediyespor ligden çekildi
Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de değerlendirilecek
YEREL HABERLER Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de ...
Başkan Yalçın'dan mühendis adaylarına destek
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan mühendis adaylarına destek
2000 kişiye istihdam sağlayan Kilim Mobilya 171. mağazasını Modoko’ya açtı
YEREL HABERLER 2000 kişiye istihdam sağlayan Kilim Mobilya 171. ...
Geri dönüşümden geçmişe
YEREL HABERLER Geri dönüşümden geçmişe
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Su alan gemiyi kurtarmaya başladık"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Su alan gemiyi ...
Bir gün önce hazırlanıyor ve 16 saat fırınlanıyor Pöç'ün Kayseri'de ayrı bir müşterisi bulunuyor Paça Ustası Abdullah Reyhan: ”Pöç her derde devadır, herkes mutlaka yemeli”
YEREL HABERLER Bir gün önce hazırlanıyor ve 16 saat ...
Erciyes'te kayak sezonu açılıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak sezonu açılıyor
Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında ...
Tokat Valisi Balcı; "Turhal Şeker Fabrikası Türkiye’nin Gözbebeğidir"
YEREL HABERLER Tokat Valisi Balcı; "Turhal Şeker Fabrikası ...
Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
Silviu Lung kalesini gole kapattı Lung “Benim işim, topun ağlara gitmesini engellemek”
YEREL HABERLER Silviu Lung kalesini gole kapattı Lung “Benim işim, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X