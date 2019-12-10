10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, ”Doğu Türkistan’da eziyet görenlerin Dünya İnsan Hakları Günü’nden haberleri bile yok” dedi.

Cumhuriyet meydanında yapılan basın açıklamasına Doğu Türkistan Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ile birlikte Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını kazanacağına inandıklarını söyleyen Tümtürk, “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve bu gün ne anlam ifade ediyor, dünyada nasıl kutlanıyor, kimleri içerisine alıyor, bu gün kim için uygulanıyor? Bunu sorgulamak istiyoruz. Bugün Doğu Türkistan’da 1 buçuk milyarlık Çin işgalci komünist yönetiminin işgali altında 70 yıldır zulüm gören 35 milyon Müslüman Türk, maalesef ne bugünü biliyor, ne bu günden haberli, ne de insan haklarının ne olduğu onlara hatırlatılmış değil. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yaşama hakkı, eğitim hakkı, seyahat özgürlüğü, dini ibadetler özgürlüğü, aile ve her türlü örf, adet ve gelenekleri içine alan, onların şeref namus ve haysiyetlerini koruma altına alan beyanname maalesef Çin tarafından ihlal edilmekte ve bugün 35 milyon Müslüman Türk topyekün katliamla yok edilmeyle ve soykırımla karşı karşıya bırakılmış durumda. Doğu Türkistan 1949 yılına kadar bağımsız olan bir devlet ve yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bağımsız bir devletin olmadığı bir dönemde, 2. Türk Cumhuriyeti olarak tarihteki yerini almış fakat Rus, Çin ve İngiliz iş birliği ile tekrar yıkılmıştır. Doğu Türkistan 70 yıldır işgal altında ve Türk ve İslam dünyasına sesleniyor, namusumuza, imanımıza, vatanımıza, canımıza sahip çıkamıyoruz diye. 5 milyon erkeğimiz kamplarda ve cezaevlerinde işkence ile soykırıma tabi tutulmuş durumda ve Çin yönetimi bu insanların evlerine milyonlarca Çinli erkeği, kardeş aile projesi adı altında Müslüman ailelerin evlerine yerleştirmiş ve bizi zorla imha etmekle karşı karşıya bırakmış durumda. 70. yılını yaşadığımız işgalin asla kabul edilmeyeceğini ve Doğu Türkistan’ın bir gün mutlaka bağımsız olacağına inanıyoruz. Buna güveniyoruz ve bu uğurda canımızı feda etmeye hepimiz hazırız” dedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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