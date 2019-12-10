Melikgazi çalışanlarına hizmet içi eğitim semineri

Melikgazi Belediye personeline yönelik İç İşleri Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim programı dâhilinde “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” konulu eğitim semineri verildi.

Bakanlık uzmanları tarafından birimlerin büro çalışanlarına uygulamalı, sorucevap ve örnek evraklar üzerinden eğitim verildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,“Çalışanlarımıza yönelik olarak edevlet sisteminde hizmette bütünlük ve uygunluk açısından sürekli eğitim seminerleri düzenliyoruz. Belediyemizde eimza dönemi başlamıştır. Şimdi de İç İşleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne başladık. Belediyemiz büro çalışanlarına yönelik verilen seminer ile aynı zamanda işlemlerin saniyeler içinde yapılmasına imkân tanınmaktadır. Bu seminer ile hizmet kalitesi arttığı gibi hizmette bütünlük ve verimlik de artıyor. Soru cevap şeklinde verilen seminer de katılımcılar slayt sunumu ile konu hakkında bilgilendirildi.” dedi.

Melikgazi Belediyesi hizmet içi seminerler dizisinin devam edeceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, seminerin 2 gün süreceğini ve toplam 240 çalışana eğitim verileceğini söyledi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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