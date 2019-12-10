Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren sanığa müebbet istemi

KAYSERİ'de, ablasıyla ilişki yaşadığını ileri sürdüğü komşu esnaf Burak Sabuncu'yu (24) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Talha Uludağlar (17) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen 16 Eylül´de merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen olayda Talha Uludağlar, sokakta karşılaştığı Burak Sabuncu'yu yanında bulunan bıçakla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sabuncu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Talha Uludağlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Talha Uludağlar, iddianamede yer alan savunmasında aktar dükkanları bulunduğunu, aynı yerde komşu esnaf olan evli Burak Sabuncu'nun ablası A.U. ile gezdiğini öğrendiğini söyleyerek, "Olaydan 1 ay önce ablam ve annem konuşurken ablam ağlıyordu, Burak´ın kendisini taciz ettiğini, zorla İstanbul´a götürdüğünü ve telefonu elinden aldığını söyledi. Ben de bu duruma kızdım, olay günü arkadaşımın tekstil dükkanına giderken, Burak´ın bulunduğu iş yerinin köşe başında Burak´ı ve yanında tanımadığım iki kızı tesadüfen gördüm. O an Burak´ın ablamı rahatsız etmesi, Burak´ın evli olmasına rağmen ikinci eş olarak istemesi ve mahalledeki gezmeleri aklıma geldi, kendimi kaybettim ve yanımdaki bıçak ile Burak´ın arkasından koşarak bacaklarından bıçakladım. O an kendimi kaybettim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

İddianamede bilgisini başvurulan sanığın ablası A.U. ise, "Burak ile komşu esnaf olması nedeniyle tanıştık, bir süre gönül ilişkisi yaşadık, Burak´ın evli olduğunu öğrenince ayrıldım. Burak gelip beni rahatsız ederdi" dedi.

Sanık Talha Uludağlar, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.





KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.