Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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- KAYSERİ'de jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen bazı belge ve bakır kutulara el konuldu, sürücü M.P. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar mahallesinde M.P. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı, tarihi bakır kutu ile içerisi resimli ve yazılı bakır kitapçık ele geçirildi. Sürücü M.P., gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.



KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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