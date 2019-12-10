Kayseri'de belediyeden 'pastırma' paylaşımı

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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek, duvara yapıştırılmış pastırma dilimi fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir süredir Kastamonu ile süren pastırma rekabetini farklı bir boyuta taşıdı. Belediyenin sosyal medya hesaplarında duvara yapıştırılmış pastırma diliminin fotoğrafı, "Kayseri'de pastırma yemeyenler duvara muz asıp, 120 bin dolar değer biçer. #MutfağıZenginŞehirKayseri'de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez" notuyla paylaşıldı.



KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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