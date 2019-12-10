Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor’a veda etti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, sarıkırmızılı takıma veda etti. Geçtiğimiz günlerde Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan, Bilal Başacıkoğlu sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

Bilal Başacıkoğlu sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Bilal açıklamasında, "Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum. Kayseri’de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın” dedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.