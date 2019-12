KAYÜ’de 'Türk-İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları' Konulu Panel Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ), 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında 'Türkİslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları' konulu panel düzenlendi.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ile ilgili kısa bir video izletildi. Daha sonra panele geçildi. Panelin açılış konuşmasında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018 yılında vefatının ardından 2019 yılına ismi verilen ünlü İslamBilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, bilim tarihine yapmış olduğu katkılara değindi. Rektör Karamustafa, “Fuat Sezgin hocamızın yaptıklarını, Türk toplumunun, Türkİslam toplumunun kendi genlerini, kendi dinamiklerini tanıması ve anlaması ve bu bağlamda toplumsal özgüven oluşması açısından özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi ve bu manada vakfımız ile koordinatör üniversitemizin organizasyonunda bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı daha iyi anlamamız, hocamız nezdinde de Türkİslam kültürünün genlerini ve dinamiklerini görmemiz ve farkındalık oluşturmamız büyük önem arz etmektedir. Ben Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak dün 2019 yılı içerisinde Fuat Sezgin Yılı ile ilgili ne tür etkinlikler yapmışız diye şöyle bir maziye baktığımda, 18 Şubat’tan beri bir dizi etkinlik düzenlemişiz. Bugün hariç 21 tane etkinlik olmuş. Bunlar, kültürel, sanatsal, bilimsel bir takım etkinlikler. Kayseri Üniversitesi bünyesinde bugün de 2 tane etkinlik bir arada yapmış olduk. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde hocamızın adına bir anı köşesinin açılışını yaptık. Buna ben 22. etkinlik diyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Türkİslam Medeniyetinin Dünya medeniyetine katkıları konulu panelimiz de 23. etkinliğimiz olacak. Bu panelin, hocamızı, kendi kültürümüzü, kendi genlerimizi daha iyi tanımamız; güçlü, köklü, büyük medeniyetimize yaslanarak; geleceğe siz değerli gençlerle daha sağlam daha güçlü bir şekilde bakmamız, güçlü ve büyük Türkiye’nin, Türkİslam kültürünün bu coğrafyada hakimiyetini sonsuza kadar ayakta tutmamız açısından katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise konuşmasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaşamından kesitler aktardı. Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, yaşamı boyunca kendini bilime adamış dünyada örnek bir bilim adamı olduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin “Geçmişten Geleceğe Yükseköğretim Faaliyetleri” konulu sunum yaptı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Batıda insan yetiştirmede, modern üniversite eğitinde tek boyutlu insan yetiştirilmektedir. Geçmişi olmayan, yaşadığı anı her şey olarak kabullenen ve geleceği yok sayan bir insan. Akıl referans alınmaktadır. İnanç ve insani değerler yok sayılmaktadır. Kapitalizm kendine hizmet edecek insanları yetiştirmektedir. Materyalist düşünceyi yerleştirmektedir. Yetişen insan sadece kazanmayı ve başarmayı hedeflemektedir. Kendisi kazanırken diğerlerinin kaybettiklerinin önemi yoktur. İslam’da insan yetiştirmede ise, 3 boyutlu insan yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Geçmişi olan, yani yaratılışa inanan ve tarihine, kültürüne sahip çıkan insan yetiştirmeliyiz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışan, yarın ölecekmiş gibi ahireti için çalışan insan ve gelecekte öldükten sonra hesap gününe inanan insan yetiştirmeyi hedeflemeliyiz” dedi. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise “Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz” konulu sunum yaptı.

Ülke olarak hedeflerimizin hayata geçirilmesi ve geleceğin Büyük MüslümanTürk Dünyası için; ileri teknoloji ihtiyacını bilen ve kendi teknolojisini üretmeye aday, inovasyon ve ArGe’nin önemini kavramış, dünyadaki yaşdaşları arasında rekabet gücü yüksek lider gençlerin gerekli olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, ”Bakın yıllar yılı bizde, diğer devletler, diğer medeniyetler karşısında maalesef ezik nesiller yetiştirilmek istendi. İthal her ürüne hayranlıkla bakan, dünyadaki her gelişmeyi hayranlıkla izleyen ama ‘ben bunu daha iyi yaparım’ demeyen, diyemeyen nesiller yetiştirilmek istendi. Bugün artık tüm bu gereksiz tartışmaları geride bıraktık. Biz geleceğe odaklandık. Hızımızı hiç kesmeyeceğiz. Eğitime, araştırma, geliştirmeye yapılan yatırımı sürekli artırarak, bilimsel çalışmaları teşvik ederek, yüksek teknolojiye dayalı sanayiyi büyüterek, inşallah hedefleri tutturacağız” diye konuştu. Sorucevapların ardından panel plaket takdimleriyle son buldu. Panel öncesi ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Aksöz tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisi” gezildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğrafların yanı sıra, İslam medeniyetinde İslam alimlerinin keşfettikleri, icat ettikleri ve uygulamış oldukları bilimsel eserler ile kimya laboratuvarında kullanılan aletler yer aldığı sergiyi gezen rektörler, icatların prototipler Dişli Çark Mekanizması, Dört Sürgülü Kapı, Ok Atarlı Mancılık, Perpetuum Mobile (Sürekli Hareket), Şifreli Sandık ve Kayık Su Saati hakkında, Prof. Dr. Sezen Aksöz’den bilgiler aldı.

