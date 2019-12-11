Kayakseverlere uzman uyarısı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kayak tutkusu olan yetişkinleri ve çocukları da büyük bir heyecan kaplıyor, ancak uzmanların özellikle sağlıkla ilgili uyarısını da dikkate almak gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri OMS Sporcu Sağlığı Uzmanı Fizyoterapist Dr. Harun Kızılcı, kayak kazalarının daha çok yorgunlukla geldiğini dile getirdi. Kayakta öğleden sonraları ve özellikle de tatilin son günleri yorgunluğun devreye girdiğine, bu nedenle de en sık yaralanma ve sakatlanmanın bu zamanlarda meydana geldiğine dikkat çeken Dr. Fzt. Harun Kızılcı,”Yorgunluk önemli yaralanma nedenlerinden biri, bu nedenle ne kadar keyif alıyor olsanız da yorulmaya başladığınızı hissettiğiniz anda kesinlikle durun ve yeteri kadar oturarak dinlenin, bu kısa mola sizi olası bir kazadan korumada basit ama etkili bir yöntem, her şeye rağmen bir sakatlanma durumu olursa da sakın yerinizden kalkmayın ve yardım ekibinin gelmesini bekleyin!” şeklinde konuştu.

KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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