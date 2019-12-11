Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi Lige 1 hafta ara verildi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor lige verilen 1 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta namağlup ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 7.haftasında evinde oynayacağı Hatay Voleybol maçı hazırlıklarını antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde sürdürüyor.

Bu hafta sonu Analig Voleybol müsabakalarından dolayı lige 1 hafta ara verildi. Verilen bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen OSB Teknik Koleji Atletikspor keyifler ve moraller yerinde. Oynadığı 6 maçının tamamını kazanarak 17 puanla zirvede yer alan OSB Teknik Koleji Atletikspor, en yakın takipçisi Antakya Belediyespor’un 2 puan önünde yer alıyor. OSB Teknik Koleji Atletikspor geride kalan 6 hafta sonunda 4 maçını 30’lık setlerle, 1 maçını 31’lık setle ve 1 maçını ise 32’lık setlerle kazanmış oldu.

MaviBeyazlılar ligin 7.haftasında sahasında oynayacağı rakibi Hatay Voleybol karşılaşması 21 Aralık 2019 Cumartesi günü OSB Spor Salonunda saat 13.00’de oynanacak.

KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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