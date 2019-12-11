Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi “ Sezon sonu mutlu sona ulaşacağız”

Kayseri Süper Amatör Küme 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor camiası şampiyonluğa inanıyor.

Ligin 12.haftasında sahasında ve taraftarı önünde rakibi Kayseri Gençlerbirliği’ni mağlup ederek yoluna devam eden KırmızıSiyahlılar ligin 13.haftasında yine kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Pazar günü takipçisi Esen Makine Belsinspor’a konuk olacak olan Develispor hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde Argıncık Stadında yaptığı çalışmalar ile devam ediyor.

Sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarını belirten Teknik Direktör Ahmet İzgi, “Bu haftaya çıkarken geçen haftadan mağlup olmamızın nedenlerini araştırdık, kendi kendimize motive olduk. İyi de çalıştık. En yakın rakibimizi biliyorduk ki yendiğimiz zaman arada puan farkını açacaktık ve bunu başardık. Pazar günü oynayacağımız Esen Makine Belsinspor maçını alıp daha rahat bir nefes alacağız. Başkanımıza, yönetim kurulumuza çok ve taraftarımıza teşekkür ederim. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşacağız” diye konuştu.

“34 transfer yapacaklar”

Devre arası takımdan ayrılacak oyuncularının olmadığını ve 34 nokta transfer yapacakların ifade eden İzgi, “Transfer tabi ki olacak. Takıma takviye istiyorum. İstediğimiz oyuncuları alırsak, nokta transferlerle işi bitireceğiz. Takımdan ayrılacak oyuncu pek zannetmiyorum. Takımdan ayrılmak isteyen olursa ancak öyle ayrılık olur. Onun haricinde bizim göndermeyi düşündüğümüz oyuncumuz yok. 34 tane iyi takviye yaparak bu ligi zirvede bitirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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