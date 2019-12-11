Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, Ö.S. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ö.S., bugün hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ö.S. ve avukatı hazır bulundu.

Yapılan yargılama sonucunda Ö.S.'ye 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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