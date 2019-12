Büyükkılıç, "Sağlık Turizmi ile şehrimizi büyük bir marka haline getireceğiz" "Sağlık yatırımları ile hizmeti ayağa götürme anlayışımızın en güzel örneklerini ilimizde sergiliyoruz"

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinin sağlık turizmi konusunda yapmış olduğu çalışmalara değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Memduh başkanımız, Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmak ve turizmi çeşitlendirmek için aralıksız çalışıyor. Başkanımızın girişimleri ile Kayseri’de ilk kez sağlık turizmi çalıştayını düzenledik. Kayseri’nin sağlık turizminde çok daha etkin hale gelmesi adına da Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ)’ın yetkililerini davet ederek ilimize büro açmaları için talepte bulunduk. Bu çalışmalar sonucunda şehrimize Bahreyn, Cibuti, Meksika, Japonya gibi ülkelerden tedavi amaçlı hastalar gelmeye başladı" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık yatırımlarına vermiş olduğu destek ile Kayseri’de önemli hizmetlerin ortaya çıktığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Benli, “Büyükşehir Belediyesinin her alanda referans hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olduğunu biliyoruz. Sağlık alanında da yaptırmış olduğu Semt Polikliniği, Aile Sağlığı Merkezleri, 112 acil üniteleri gibi hizmetlerin yanında semtlere açılan aile sağlığı merkezlerine vermiş olduğu destek sağlık çalışanları olarak bizlere büyük gurur ve mutluluk vermiştir. Başkanımızın Doktor olmasının bu işte katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Kayseri her alanda marka olduğu gibi sağlık alanında da marka şehir konumundadır. Gerek kamunun gerekse özel sektörün sağlık yatırımları şehrimizi bu alanda önemli bir konuma getirmiştir. Sağlık Turizmi ile şehrimizi büyük bir marka haline getireceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz sağlık yatırımları ile hizmeti ayağa götürme anlayışımızın en güzel örneklerini ilimizde sergiliyoruz. İnşallah 2020 yılında da sağlık alanında önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz. İl sağlık müdürümüze ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret esnasında Benli’ye Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin ve Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erdal Durnacı eşlik etti.

