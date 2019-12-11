Gaziantep FK- İ.M.Kayserispor maçı hakemleri açıklandı Özgür Yankaya düdük çalacak

Gaziantep Futbol Kulübüİstikbal Mobilya Kayserispor maçını Edirne Bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15.haftasında 15 Aralık 2019 Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gaziantep Futbol Kulübü İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Özgür Yankaya'yı atadı. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan.

Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmasından Gaziantep Futbol Kulübü İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Halil Umut Meler olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz yapacak.

KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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