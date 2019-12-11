Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira

KAYSERİ'de dün akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. 2 hangarda bulunan üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların küle döndüğü yangındaki maddi zararın 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Yangın, dün saat 21.00'da Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan Taner Yolcu'ya ait yatak fabrikasında çıktı. Yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikanın girişinde bulunan trafonun patlaması sonucu çıkan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, 10 itfaiye aracı ile alevlere müdahale etti. Çalışan olmadığı sırada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İki hangarda bulunan yatak üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların tamamen kül olduğu yangındaki maddi hasarın 1 milyon TL olduğu öğrenildi.



KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.