Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkaran sanığa 5 yıl hapis istemi

KAYSERİ'de ağabeyi Hasan K.'nin (54) nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak, bankadan kredi kartı çıkarıp, 3 bin 800 lira harcama yaptığı iddia edilen Yusuf K.'nin (50) 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuksuz yargılanan Yusuf K., ilk duruşmaya katılmadı. Şikayetçi ağabeyi Hasan K. ise hazır bulundu. Hasan K., şikayetçi olduğunu ve zararının giderilmediğini söyleyerek, "Eşimle yaşadığım sorunlar nedeniyle annemlerle yaşamaya başladığımda kimliğimi kaybettim. Banka beni arayınca adıma kredi kartı çıkarıldığını öğrendim. Kız kardeşim kimliğimi bulmuş, kimlikte benim adım yazıyormuş; ancak fotoğraf Yusuf´a aitmiş. Adıma kredi kartı geldi. Bir süre kullanmadım. Ama Adapazarı´nda arabam arızalanınca kullanmak zorunda kaldım. Borcumu da ödedim. Sonra kardeşim kullanmış, bana itiraf etti. 'Ödeyeceğim' dedi; ama ödemedi. Arabama haciz konuldu" dedi.

Duruşmada şikayetçi ve sanık olan kardeşlerin anneleri H.K. de tanık olarak dinlendi. Anne H.K., "Kart geldi. Ama Yusuf´a kartı hiç vermedim. Kartı Hasan'a verdim. Hasan bizimle hiç kalmadı. İkisi de benim oğlum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Yusuf K.'nin tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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