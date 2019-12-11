Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Berna Gözbaşı: "Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazsa karar vermek zorundayız" Belediye ...

İHA

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın kadro dışı bırakılmadığını ancak antrenmana da çıkmadıklarını söyleyerek, oyuncuların yarın da antrenmana çıkmaması durumunda bir karar alacaklarını ifade etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın kadro dışı bırakılmadığını ancak antrenmana da çıkmadıklarını söyleyerek, oyuncuların yarın da antrenmana çıkmaması durumunda bir karar alacaklarını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'na 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyeti tesislerde Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz karşıladı. Başkan Gözbaşı'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz Pazar günü alınan Çaykur Rizespor galibiyeti için de tebrik etti. Başkan Gözbaşı'na her zaman yanlarında olacaklarını dile getiren Büyükkılıç, "Belediye başkanlarımızla hem hayırlı olsun hem de malum Pazar günü oynanan maç sonrası tebrik amaçlı olarak burada bulunuyoruz. İnşallah Allah devamını getirsin. Daha önce de söylediğimiz gibi yüreğini ortaya koyarak Kayserimize sevdalı, Kayserimize sahip çıkma anlayışı içerisinde başarıdan başarıya koşmuş olan bir hemşehrimizi Kayserispor'umuzun kulüp başkanı olarak görmekten gurur duyuyoruz. Hem kulüp, hem Kayseri, hem de taraftar açısından bir bakıma da ilkleri başarmış oluyor Kayserimiz. Süper Lig’de kadın kulüp başkanı olarak ilklere imza atıyor. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Biz Kayserimizin hep olumlu konuşulmasını ve tanıtılmasını önemseyen, bu yönde gayret gösteren bir anlayışın sahibiyiz. Son maçta da gördük ki taraftarımızla, yönetimimizle, şehrimizde yöneticilik yapan kişilerle, Bülent Uygun hocam ve ekibiyle, oyuncularımızla kenetlenince başarının geldiğini gözlemledik. Bu manada katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunun da devamını bekliyoruz. Önümüzde malum Gaziantep ile bir maçımız söz konusu. Orada da aynı başarının olacağına inanıyorum. Biz üzerimize düşeni yaparsak sonrasında başarı kendiliğinden gelir. Belediye başkanları olarak her zaman yanında olacağımızı, üzerimize düşen ne varsa yapma yönünde irade göstereceğimizi ve Kayseri’nin tek yürek halinde birlikte hareket etmesini sağlayacağımızı paylaşmak istiyorum" dedi. Büyükkılıç ayrıca takıma katkı sağlayanlara da teşekkürlerini ileterek, "Katkılarıyla her zaman Kayserispor’un yanında yer alan TMSF’nin kıymetli başkanına ve Erciyes Anadolu Holding’in çok değerli CEO’su Alparslan beye ve Kayseri Şeker’in yönetim kurulu başkanına ve her katkı sağlayan her kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı: "Yüreğimizi koyduk bu işe"
Takımı ligde tutmak ve daha iyi başarılar elde etmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden İ.M. Kayserşispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, “Sizin değerli katkılarınız bizi motive etmektedir. Yönetime geldiğim günden beri gerek takım bünyesinde gerek teknik kadroda gerekse personelde gördüğümüz en büyük eksiklik motivasyondu. Bunu iyi verdiğimizi düşünüyorum. Mali sorunlara girmek istemiyorum. Onlarla da ilgili zaten elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Futbolcularla görüşmeler yapıyorum. Olumlu sonuçlar da alıyoruz. Hakikaten yüreğimizi, bedenimizi koyduk bu işe. Sonuna kadar bu takımı ligde tutmak için hatta daha ileri seviyede başarılar için mücadele vermeye ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım devam edeceğiz" dedi.

"Gaziantep maçı da Çaykur Rizespor maçı kadar önemli"
Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacakları maçtan sevinçle dönmeyi arzu ettiklerini belirten Gözbaşı, "Şu anda bizi gerçekten dünya basını takip ediyor. Çünkü kadın başkan tek Türkiye değil dünyada çok az. Biz ne kadar iyi yerlerde ve iyi başarılar sunarsak sponsorluk gelirleri o kadar artacak. Kulübümüzü yaşatmamız için bu gelir kaynaklarını oluşturmamız gerekiyor. O yüzden taraftar taraftarlığını, yönetim yönetimliğini, teknik heyet de teknik konuları konuşmalarını her zaman rica ediyorum. Şu anda birlik ve beraberlik yakaladık. İnşallah Gaziantep maçından sonra da aynı tabloyu görürüz. Çünkü Çaykur Rizespor kadar önemli bir maç, önemli bir deplasman. Oradan sevinçle dönmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazlarsa karar almak zorundayız"
Takımın önemli oyuncularından Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın kadro dışı bırakılmadığını ancak antrenmana da çıkmadıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, oyuncuların yarın da antrenmana çıkmaması durumunda bir karar alacaklarını kaydetti. Gözbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Umut Bulut ile Şamil’in durumunun maalesef basında yanlış algılandığını düşünüyorum. Biz Umut ve Şamil’i kadro dışı bırakmadık, böyle bir karar almadık. Umut ve Şamil geçen hafta antrenmanlara katılmadı. Biz yine anlayış gösterdik. Fakat sürekli bir görüşme isteği. Bugün son bir görüşme yaptık. Kapıdan çıktıklarında antrenman sahasına gittiklerini söylediler ve yine gitmediler. Ben biraz Avrupa tarzıyım, ‘az konuşup çok iş yapalım’ tarzı iş yaparım. Bugün aynı şeyi onlara da söyledim. Sürekli konuşmak zorunda değiliz. ‘Sen çıkarsın antrenmanını yaparsın, ben de sana yönetici olarak üzerime düşeni yaparım’ dedim. Yarını bekleyeceğim, ama yarın da antrenmana çıkmazlarsa sanırım artık bir karar vermek zorundayız. Zaten 9’unda fesih günleri geliyor. Bize şu anda yüreğiyle oynayacak, formanın hakkını verecek oyuncular lazım. Böyle riskli bir ortamda sürekli konuşup kapris çekecek bir durumumuz yok."
Takımdaki diğer oyuncularla yapılan görüşmeler hakkında da bilgiler veren İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Pedro ile prensipte anlaştık, Artem Kravets’i de kaybetmek istemiyoruz. Lung ile ilgili güzel haberi yarın vereceğim. Lung ile kontratımız devam ediyor, kendisi de bu şehri seviyor. Farklı dedikodular duydum. Lung bu şehri seven, bize en olumlu yaklaşan, kaybetmek istemediğimiz bir oyuncu. Lung ile ilgili olumsuz bir durum yok" dedi.
Ziyarete Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti. Ziyarette 'Yekte' türküsü ile pastırma ikram edildi.

KAYSERİ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti
YEREL HABERLER Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av ...
Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelmelidir"
YEREL HABERLER Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce ...
Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkaran sanığa 5 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkaran sanığa 5 ...
Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira
YEREL HABERLER Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon ...
Kayserispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı
Kayserili Pehlivanlar Analig grup müsabakalarından şampiyon olarak döndü
YEREL HABERLER Kayserili Pehlivanlar Analig grup müsabakalarından ...
Develi'de e-dönüşüm anlatıldı
YEREL HABERLER Develi'de e-dönüşüm anlatıldı
Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi
Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu
YEREL HABERLER Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen ...
Bülent Uygun: "Aldığımız galibiyet şehrimizi bütünleştirdi" Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun:ü "Umut ve Şamil konusunda açıklamayı yönetim kurulu yapacaktır" "Gaziantep’ten galibiyet alarak ikinci yarıya umutlu başlayacağız"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Aldığımız galibiyet şehrimizi ...
Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis
"Bir Can Kurtarmak Tüm İnsanlığı Kurtarmak Gibidir"
YEREL HABERLER "Bir Can Kurtarmak Tüm İnsanlığı Kurtarmak Gibidir"
Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini ...
Gaziantep FK- İ.M.Kayserispor maçı hakemleri açıklandı Özgür Yankaya düdük çalacak
YEREL HABERLER Gaziantep FK- İ.M.Kayserispor maçı hakemleri ...
Büyükkılıç, "Sağlık Turizmi ile şehrimizi büyük bir marka haline getireceğiz" "Sağlık yatırımları ile hizmeti ayağa götürme anlayışımızın en güzel örneklerini ilimizde sergiliyoruz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Sağlık Turizmi ile şehrimizi büyük bir ...
Başkan Büyükkılıç, Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Huzurevi’ni ziyaret ederek ...
Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi kartı çıkardı Kardeşi tarafından dolandırıldığını söyleyen H.K.: "Zararımın karşılanmasını istiyorum"
YEREL HABERLER Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak ...
Kayseri'de yılbaşı öncesinde 'kaçak' alkol operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de yılbaşı öncesinde 'kaçak' alkol ...
Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon
YEREL HABERLER Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon
Kayserispor'da Pedro'dan kötü haber
YEREL HABERLER Kayserispor'da Pedro'dan kötü haber
Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası
Başkan Palancıoğlu, önce kendisi giydi, kontrol etti sonra teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, önce kendisi giydi, kontrol etti ...
Cem Şahan'dan büyük destek
YEREL HABERLER Cem Şahan'dan büyük destek
İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak: "Ocak 2019’dan bu tarihe kadar 112 bin başvuru gerçekleşmiş, 23 bin 931 kişi de kurumumuz aracılığıyla işe yerleşmiştir"
YEREL HABERLER İŞKUR Kayseri İl Müdürvekili Ayşe Ak: "Ocak 2019’dan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X