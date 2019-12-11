Berna Gözbaşı: Bu işe bedenimizi, yüreğimizi koyduk

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Futbolcularla sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bu işe bedenimizi, yüreğimizi koyduk. Bu takımı ligde tutmanın da ötesinde iyi yerlere getirmek için yönetim olarak elimizden geleni yerine getireceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı seçilen Berna Gözbaşı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ziyaretçilerine pastırma ikram etti. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İş anlamında başarıdan başarıya koşan Berna hanımı Kayserimize sahip çıkarak bu kulübüm başında görmekten onur duyuyoruz. Taraftarımızla teknik direktör Bülent Uygun ve ekibi ile oyuncularımızla kenetlenince başarının geldiğini gördük. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Pazar günü Gaziantep FK ile maçımız var, ben o maçta da başarılı olacağımıza inanıyorum. Belediye başkanları olarak her zaman yanlarında olacağımızı üzerimize düşeni yapmaya gayret göstereceğimizi buradan dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZBAŞI: MALİ SORUNLARLA İLGİLİ ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berna Gözbaşı ise, "Buraya gelip bize moral vermeniz çok güzel. Geldiğim günden beri kulüpte genel olarak moralsizlik görüyordum. Mali sorunlarla ilgili elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Futbolcularla sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bu işe bedenimizi, yüreğimizi koyduk. Bu takımı ligde tutmanın da ötesinde iyi yerlere getirmek için yönetim olarak elimizden geleni yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

"UMUT VE ŞAMİL ANTRENMANA KATILMADILAR"

Umut Bulut ile Şamil Çinaz'un durumu hakkında sorulan soru üzerine Başkan Berna Gözbaşı, "Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ı biz kadro dışı bırakmadık, böyle bir karar almadık. İkisi de geçen hafta antrenmanlara katılmadılar. Sakat olduklarını vesaire söylediler anlayış gösterdik, fakat sürekli bir görüşme istekleri vardı. Son bir görüşme yaptık antrenman sahasına gittiklerini söylediler ve yine gitmediler. Takımın ahengini bozmamak adına adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Onlara da söyledim; benden önce ne sorun yaşamış olurlarsa olsun, ben göreve geldikten sonra onlara ödeme de yaptık. Böyle davranmalarına kırgın olduğumu belirttim. Herkes Umut Bulut bu memleketin çocuğu diye bilinir. Kamu vicdanını rahatlatması gerektiğini beklerdim. Yarın sonuç almaya çalışacağız" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması

Başkanların pastırma ile poz vermesi

Detay görüntüler



KAYSERİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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